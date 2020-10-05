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رياضة

تعليق إبراهيم سعيد على خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بسباعية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
حسام الحارتي
أكد إبراهيم سعيد٬ نجم الأهلي السابق٬ أن خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بسباعية نتيجة غريبة خاصة فى الدوري الإنجليزي.

وقال إبراهيم سعيد، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "ذهلت من خسارة ليفربول بسباعية أمام أستون فيلا خاصةً أن الريدز حامل لقب البريميرليج، ولا يجب أن يخسر بتلك النتيجة".

وأضاف إبراهيم سعيد "مدرب أستون فيلا جريء، وقدم مباراة كبيرة للغاية أمام ليفربول، ونجح فى الخروج بنتيجة تاريخية".

واكتسح أستون فيلا، ليفربول أمس، الأحد، بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك". 

جاء الهدف الأول في المباراة مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أولي واتكينز بعد تمريرة ساحرة من جاج جريليتش.

واستمر ضغط أستون فيلا على ليفربول ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين من جانب نفس اللاعب أولي واتكينز.

ولم يستمر الفارق بهدفين لفترة طويلة بعد ضغط ليفربول ليتمكن محمد صلاح  من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وجاء الهدف الثالث لـ أستون فيلا بعد دقيقة واحدة من هدف صلاح عن طريق جون مكجين.

ويستمر أولي واتكينز في التألق ليحرز الرابع لفريقه والهاترك له في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

بينما جاء الهدف الخامس لأستون فيلا في بداية الشوط الثاني عن طريق باركلي وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والخمسين بعد تمريرة من نجم اللقاء جاك.

وجاء الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الستين عن طريق نجمنا المصري محمد صلاح ليحرز الثاني له ولفريقه لتصبح النتيجة ٥-٢.

وسجل الهدف السادس نجم المباراة جاك جريلتش في الدقيقة السادسة والستين من عمر الشوط الثاني.

وعزز  أفضل لاعب في المباراة جاك جريليتش النتيجة وأحرز السابع في الدقيقة الخامسة والسبعين من زمن الشوط الثاني بعد انفراد تام بحارس مرمى ليفربول.

بتلك النتيجة يحتل ليفربول المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أستون فيلا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ولديه مباراة مؤجلة.

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