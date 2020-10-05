ابنه قبل قدمه.. جمال يوسف يبكي ويحكي قصة مؤثرة جعلته يواصل العلاج بعد اليأس..فيديو

قال الفنان جمال يوسف ، إن عند شعوره بالمرض في شهر فبراير الماضي وجد شيء منتفخ خلف اذنه ولم يبالى لانه اخذ دواء الجيوب الانفية وبعدها وجد ان الغدد اللمفاوية تورمت وظل يتناول مضادا حيويا حتى شهر ابريل .





وأضاف جمال يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سى ، ان هناك دكتور صديق لي هو من قام بتوجيهي وقام بأخذ عينة من هذا التورم ووجدنا ان هذا الورم يأتي من البلعوم الأنفي ويمتد إلى الغدد اللمفاوية وبعدها قمت بتعاطي الكيماوي .





واوضح جمال يوسف ،: أنه تلقى 35 جلسة إشعاع ولم يكن يريد ان يعرف احد بمرضه حتى يستطيع العمل من جديد بعد شفائه ولكن ارادة الله شاءت ان يعرف الجميع ويدعون بالشفاء. تلقىإشعاعبمرضهحتىشفائهويدعون





وتابع: كنت بموت في اليوم عدة مرات وقررت التوقف عن الكيماوي بسبب الألم، لافتا هو يبكي الى ان ابنه قبل قدمه وهو نائم وقال حسيت ان ضهري اتكسر من غيرك يابابا .



