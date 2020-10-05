برلماني: خروج المصريين في الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر كشف عورة الإخوان أمام العالم

قال المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن خروج المصريين بأعداد ضخمة إلى مختلف ميادين مصر في القاهرة والإسكندرية والصعيد والدلتا، للاحتفال بنصر أكتوبر 47 ورفع الرايات الوطنية والأعلام؛ للتعبير عن حب الوطن، والتأكيد على الدعم التام للرئيس السيسي في قيادة البلاد، كشف عورة الإخوان وكشف ضعفهم وأعدادهم الهزيلة في المظاهرات وانعدام التأييد الشعبي لدعاويهم الارهابية.





وأكد النائب معتز محمود، أن خروج المصريين بكثافة للشوارع للاحتفال بنصر أكتوبر الجمعة الماضية كان ولا يزال رسالة بأن ملايين المصريين يرفضون تماما أجندات الإرهاب، ولا يعترفون بالأكاذيب التي ترددها عناصر تنظيم الإخوان في مظاهراتهم.





وأضاف النائب، أن مصر أقوى من الإرهاب والشعب أثبت في كثير من المواقف معدنه الأصيل ومساندته لقيادته والتصدي للخونة، علاوة على أن تنظيم الإخوان خسر قاعدته تماما خلال السنوات الماضية بعدما سقط في الامتحان أمام الشعب، وثبت أنه تنظيم إرهابي كاره للوطن.





يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وقال عبد العال في نص برقيته: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ‏تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهي ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم ‏خاضت مصر معركة السلام. ‏

وأضاف "إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلّفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض ‏والعرض".‏

وتابع "لقد حرصتم يا سيادة الرئيس – منذ أودعكم الشعب أمانته – أن تبقى قواتنا المسلحة قوية ‏مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".‏

واختتم "تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مثل حائط الصد في ‏التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب ‏والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة ‏في تعقبهم لخفافيش الظلام، المفسدون في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر ‏الطيبة. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة".



