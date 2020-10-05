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ثقافة

أبوظبي تعلن عن برنامج تدريب أونلاين في مجالات الفنون

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
أبوظبي تعلن عن برنامج
أبوظبي تعلن عن برنامج تدريب أونلاين في مجالات الفنون
القسم الثقافي
يطلق مركز بيركلي أبوظبي برنامجه الجديد لموسم الخريف بدءًا من 4 أكتوبر 2020، والذي يتضمن دورات تدريبية عبر الإنترنت في الموسيقى المعاصرة وفنون الأداء تحت إشراف نخبة من أفضل الفنانين والأساتذة.

يوفر البرنامج مجموعة واسعة من التجارب التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بالمهارات الإبداعية للطلاب من منازلهم في مجالات الرقص والموسيقى والمسرح.

تشمل الدورات التدريبية فصولًا دراسية في دورة الإيقاع الموسيقي وتدريب الأذن، ويتعلم فيها الطلاب أساسيات النظرية الموسيقية الغربية، ودورة الإنتاج الموسيقي الرقمي التي تشرح عملية الإنتاج الموسيقي بما في ذلك التسجيل والتحرير والمزج، ودورة تقنيات القرص الدوار ومهارات تنسيق الموسيقى "دي جي" التي تستكشف ثقافة وجماليات الهيب هوب، ومهارات القرص الدوار، ودي جي النوادي الليلية، ومزج الأغاني، بالإضافة إلى دورة أساسيات تأليف الأغاني لمساعدة الطلاب على إنشاء بنية الأغنية وإيقاعاتها وأنغامها وكلماتها بما يدعم ويحسن مهاراتهم الإبداعية في هذا المجال.

يمكن للموسيقيين الراغبين في تحسين كفاءاتهم التسجيل لحضور جلسات تدريبية متخصصة في العديد من الآلات مثل البيانو والجيتار وجيتار البيس والكمان والعود والقانون.

سيتم كذلك تنظيم دورات مخصصة عبر الإنترنت لتعليم العديد من أنواع الرقص، بما في ذلك دورة الرقص المعاصر التي تركز على تطوير جوانب القوة والمرونة والتوازن والتنسيق والسرعة والتعبير والانتظام الصحيح للحركات؛ وكذلك دورة الرقص الموسيقي المسرحي التي تركز على استخدام الرقص كوسيلة لسرد القصص وتطوير مهارات الأداء.

ويقدم "بيركلي إيغنايت" - وهو برنامج مخصص لفناني الأداء والجمهور من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، ويتيح لهم المشاركة في تجارب فنون أداء عالية الجودة – برنامج مسرح الشباب الذي يمنح للمشاركين فرصة التدرب وأداء قراءات مسرحية لأعمال عالمية شهيرة، بالإضافة إلى عمل مسرحي مبتكر يعرض القصص الشخصية للأطفال خلال تفشي وباء كوفيد-19. ويرحب البرنامج بانضمام الطلاب المهتمين بمجالات التمثيل، وتصميم الأزياء أو المسرح، وإدارة المسرح.

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