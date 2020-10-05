القابضة للمياه: بدأنا مؤخرا نتجة الي العداد مسبوق الدفع.. فيديو

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ان هناك 16 مليون مشترك علي مستوى الجمهورية في العدادات التي تعمل بالكارت كما اننا كنا نعمل بالعدادات الديناميكية ويصل عددها إلى 7 ملايين عداد ولكننا بدأنا مؤخرا نتيجة الي العداد مسبوق الدفع.





وأضاف ممدوح رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دى ام سى ، : اننا الان نعمل علي تشجيع المواطنين لفصل العدادات حتى يكون كل فرد لدية العداد الخاص به ويستطيع السيطرة علي استهلاكه حتى لا يحمل احد علي الاخر.





واوضح ممدوح رسلان ، أن هناك مناقصات الان لتركيب العدادات التي تعمل بالكارت وقمنا بتركيب 420 ألف عداد في محافظات مختلفة وهناك مناقصة أخرى 560 ألف عداد. ألفأخرىألف





وتابع: اننا الان نتوسع في تركيب العدادات التي تعمل بالكارت واكد علي ان احد مشاكل الكارت هو نقاط الشحن ونعمل الان علي زيادة نقاط الشحن.



