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القابضة للمياه: بدأنا مؤخرا نتجة الي العداد مسبوق الدفع.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
العداد مسبوق الدفع
العداد مسبوق الدفع
إبراهيم القادري
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ان هناك 16 مليون مشترك علي مستوى الجمهورية في العدادات التي تعمل بالكارت  كما اننا كنا نعمل بالعدادات الديناميكية ويصل عددها إلى 7 ملايين عداد ولكننا بدأنا مؤخرا نتيجة الي العداد مسبوق الدفع.

وأضاف ممدوح رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دى ام سى ، : اننا الان نعمل علي تشجيع المواطنين لفصل العدادات حتى يكون كل فرد لدية العداد الخاص به ويستطيع السيطرة علي استهلاكه حتى لا يحمل احد علي الاخر.

واوضح ممدوح رسلان، أن هناك مناقصات الان لتركيب العدادات التي تعمل بالكارت وقمنا بتركيب 420 ألف عداد في محافظات مختلفة وهناك مناقصة أخرى 560 ألف عداد.

وتابع: اننا الان نتوسع في تركيب العدادات التي تعمل بالكارت واكد علي ان احد مشاكل الكارت هو نقاط الشحن ونعمل الان علي زيادة نقاط الشحن.

واستكمل : اننا نتعاقد الان مع بعض شركات الدفع المباشر لسداد فاتورة عداد المياه ومنها فوري ونعمل الان علي انتاج برامج للموبايل  يساعد المواطن علي دفع الفاتورة من خلاله .
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