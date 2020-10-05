خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر

أبدى الإعلامي خالد الغندور تعجبه من خوض النادي الأهلي مباراته أمام الترسانة بملعب السلام ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر موسم 2019-2020 على الرغم من وجود لائحة تفيد بخوض منافسات هذا الدور على أرض محايدة.
وواصل خالد الغندور في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك"، "اللجنة الخماسية أصرت على خوض الزمالك مباراة سموحة في كأس مصر بالتزامن مع الأجندة الدولية، وفقدان الفريق الأبيض ثنائيا دوليا".
وأنهى تصريحاته "اللجنة الخماسية قررت إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الإسماعيلية في الوقت الذي خاض الأهلي مباراة الترسانة على ملعبه السلام ضد اللائحة المنصوص عليها".