خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر

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الإعلامي

تعجبه من خوض النادي ‏الأهلي مباراته أمام الترسانة بملعب السلام ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ‏مصر موسم 2019-2020 على الرغم من وجود لائحة تفيد بخوض ‏منافسات هذا الدور على أرض محايدة.‏