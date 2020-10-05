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عمرو طلعت: تدريب 100 ألف شاب خلال 3 أشهر ضمن مبادرة «مستقبلنا الرقمي»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
عادل نصار
كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تدريب 100 ألف شاب خلال 3 أشهر ضمن مبادرة "مستقبلنا الرقمي".

وأضاف عمرو طلعت، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الرقمنة لأنه مشروع قومي، مشيرا إلى الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة.

وتابع الوزير، أن الدعم الرئاسي متواصل لمشروع مصر الرقمية لتحسين جودة المصريين، لافتا إلى أن وجود قاعدة مدربة من الكوادر التقنية يؤهل مصر للوصول لمكانة عالمية تستحقها.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مستمرون في تديب الشباب وإعداد وكوادر مؤهلة لمصر الرقيمة، مشيرا إلى أن التحول إلى دولة رقمية أصبح أمر حتمي.

وفي السياق نفسه أشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية يفتح الباب لبناء مصر الرقمية.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية بدا عام 2016، لافتا إلي التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية لاتاحة الخدمات الكترونيا.

وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه نقدم 70 خدمة مختلفة علي منصة مصر الرقمية، متابعا أنه من المتوقع أن تصل إلي 150 خدمة قريبا.

وكشف عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مكاتب البريد تشارك في تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين.


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