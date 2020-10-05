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رياضة

سعيد مرام: موسيماني هينجح مع الأهلي.. فرجاني ساسي تجاوز ضد أمين عمر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال سعيد مراد، نجم نادي المصري البورسعيدي، إنه يتوقع نجاح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد سعيد مراد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " مباريات نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي صعبة". للغاية وأتمنى تأهل الأهلي والزمالك للنهائي

وتابع: " موسيماني دفع بالعناصر الأساسية أمام المقاولون للتعرف على اللاعبين عن قرب".

وأوضح: " كثرة الكلام عن رحيل عماد النحاس عن فريق المقاولون أثرت على تركيز اللاعبين".

وتطرق "مراد" في حديثه عن واقعة فرجاني ساسي مع الحكم الدولي أيمن عمر، مشددًا: " فرجاني ساسي أخطأ في التجاوز ضد الحكم أمين عمر ولو المباراة في بطولة إفريقيا لن يقوم بهذا الفعل".

انتهت احداث مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتنظيم شديد من الخلف بتمريرة للشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي بدأ الهجمة بتمريرة طويلة ناحية اليسار لأحمد فتحي، وصلت لمجدي أفشة الذي سدد اول كرة على مرمى المقاولون العرب.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى المقاولون العرب.

تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ. 

ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة. 

احتسب جهاد جريشة حكم مباراة الاهلي والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل.

وتدخل الVAR وأنقذ النادي الأهلي من ركلة جزاء، وتراجع جريشة عن قراره واحتسب خطأ لصالح الأهلي.

وواصل الاهلي الضغط على دفاع المقاولون العربحتى انتهى الوقت الاصلي واحتسب جهاد جريشة ٥ دقائق وقت محتسب بدل من ضائع. 

وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء احتسبت لمحكود كهربا وسجلها عمرو السولية في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة. 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 82 ، ويستمر في حصد النقاط بعد تتويجه باللقب، بينما يستقر المقاولون العرب عند النقطة 52 في المركز الرابع..

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