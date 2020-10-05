عمرو طلعت: الأمن السيبراني ضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي أحد أهم روافد تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن تدريب 100 ألف شاب خلال 3 أشهر ضمن مبادرة مستقبلنا الرقمي.





وأكد طلعت ، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الأمن السيبراني ضرورة حتمية لحماية بيانات المواطنين.





وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن ميكنة الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية بالتعاون مع التعليم العالي.





وأضاف طلعت، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الرقمنة يشير الي انه مشروع قومي، مشيرا إلى أن الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة.





وتابع الوزير، أن دعم رئاسي متواصل لمشروع مصر الرقمية لتحسين جودة المصريين، لافتا إلى أن وجود قاعدة مدربة من الكوادر التقنية يؤهل مصر للوصول لمكانة عالمية تستحقها.





وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مستمرون في تديب الشباب وإعداد وكوادر مؤهلة لمصر الرقيمة، مشيرا إلى أن التحول إلى دولة رقمية أصبح أمر حتمي.





وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية بدا عام 2016، لافتا إلي التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الكترونيا.





وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه نقدم 70 خدمة مختلفة علي منصة مصر الرقمية، متابعا أنه من المتوقع أن تصل إلي 150 خدمة قريبا.















