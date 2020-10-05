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مش هتوقف 4 أيام.. وده شغل تميم وقطر.. تصريحات نارية لمرتضى منصور بعد إيقافه 4 سنوات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حمزة شعيب
عقب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، على قرار اللجنة الإولمبية بإيقافه 4 سنوات عن مزوالة النشاط الرياضي، ونرصد لكم أبرز تصريحاته خلال التقرير التالي:

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».

وأكد رئيس الزمالك أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، – على حد قوله-  مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.

وتساءل مرتضى مصنور «هل هشام حطب بيتحداني أنا ولا بيتحدى السلطة التشريعية، كيف يخرج لسانه لمجلس النواب ليلا ويتحداها».

وتساءل مرتضى: «هل هشام حطب بيتحداني أنا ولا بيتحدى السلطة التشريعية، كيف يخرج لسانه لمجلس النواب ليلا ويتحداه؟».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل ولكن أنا بدافع عن النادي بتاعي ولم أتحدث بمعلومات كاذبة».

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية، وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية لمدة 4 سنوات، قائلًا "ده شغل تميم وقطر".

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