قريبا.. تصنيع فولكس فاجن في مصر



وحس التقارير بدئ العمل على استيراد طرازات أودي الكهربائية لمصر أولا في عام 2021 ، وذلك مع تقديم طرازات سكودا اوكتافيا ورابيد العاملة بمحركات الغاز الطبيعي إلى مصر وانهاء الصفقة الخاصة بها خلال العام الجاري.



يذكر أن كشفت عملاق السيارات الألمانية فولكس فاجن عن سيارتها الجديدة ID.4 ، والتي صنفت من بين أكثر سيارات الكروس اوفر تطور في الوقت الحالي.



وتأتي السيارة بهكيل كروس طولع 4 متر ، 58سم ،وعرض 185 سم ، وارتفاعه 163 ، وتبلغ المسافة بين محوري العجلات 276.



وأكثر مايميز السيارة هي ملامحها الحديثة ، والتصميم الفريد لواجهتها الامامية ، التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل ، يمتد بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED





كشفت شركة فولكس فاجن بمصر في تقاريرانها ستعمل على تصنيع اثنين من السيارات الفان في السوق المحلي المصري ، وهما موديلات كرافتر وموديلات كادي 5 في السوق المحلي المصري .وتعتبر كلتا السياريتن سيتم انتاجهما للعمل بالغاز الطبيعي في مصر بمحركات تعمل بالغاز ، كما اكد الرئيس التنفيذي لوكالة فولكس فاجن قد اكد في أكثر من تصريح في وقت سابق أن الشركة ستعمل على تصنيع محركات غاز طبيعي مخصصة للسوق المحلي المصري.كما شدد على أنهم سيبدأون التصنيع في مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ولكنهم في انتظار تقديم الحوافز الحكومية لمشروعات مركبات الغاز الطبيعي في مصر.ومن المفترض أن تكون السيارة كرافتر أحد السيارات التي ستشارك في خطة احلال النقل الجماعي للغاز الطبيعي في مصر.