AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قريبا.. تصنيع فولكس فاجن في مصر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
أماني نوار
كشفت شركة فولكس فاجن بمصر في تقاريرانها ستعمل على تصنيع اثنين من السيارات الفان في السوق المحلي المصري ، وهما موديلات كرافتر وموديلات كادي 5 في السوق المحلي المصري .

وتعتبر كلتا السياريتن سيتم انتاجهما للعمل بالغاز الطبيعي في مصر بمحركات تعمل بالغاز ، كما اكد الرئيس التنفيذي لوكالة فولكس فاجن قد اكد في أكثر من تصريح في وقت سابق أن الشركة ستعمل على تصنيع محركات غاز طبيعي مخصصة للسوق المحلي المصري.

كما شدد على أنهم سيبدأون التصنيع في مصر بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ولكنهم في انتظار تقديم الحوافز الحكومية لمشروعات مركبات الغاز الطبيعي في مصر.

ومن المفترض أن تكون السيارة كرافتر أحد السيارات التي ستشارك في خطة احلال النقل الجماعي للغاز الطبيعي في مصر.

وحس التقارير بدئ العمل على استيراد طرازات أودي الكهربائية لمصر أولا في عام 2021 ، وذلك مع تقديم طرازات سكودا اوكتافيا ورابيد العاملة بمحركات الغاز الطبيعي إلى مصر وانهاء الصفقة الخاصة بها خلال العام الجاري.

يذكر أن كشفت عملاق السيارات الألمانية فولكس فاجن عن  سيارتها الجديدة ID.4 ، والتي صنفت من بين أكثر  سيارات الكروس اوفر تطور في الوقت الحالي.

وتأتي السيارة بهكيل كروس طولع 4 متر ، 58سم ،وعرض 185 سم ، وارتفاعه 163 ، وتبلغ المسافة بين محوري العجلات 276.

وأكثر مايميز السيارة هي ملامحها الحديثة ، والتصميم الفريد لواجهتها الامامية ، التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل ، يمتد بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكودا تكشف الموديل الجديد «أوكتافيا سكاوت 2021»

اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور

مصير السيارات المار عليها أكثر من 20 عاما من الإحلال| كريم نجار يوضح

فولكس فاجن تكشف عن أكثر سيارة كروس أوفر متطورة.. فيديو

سكودا أوكتافيا الجيل الجديد في السوق المصرية.. اكتوبر المقبل

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور

ترشيحاتنا

أفضل وقت لقيام الليل.. متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وعدد ركعاته

الأولمبية تمنع مرتضى منصور من تمثيل الزمالك في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

الصحة تحذر من لمس الكمامة: تصيبك بـ كورونا

فضيحة.. مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات: هشام حطب يتحدى البرلمان

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة محمد الشناوي

لا توجد أي خصوصية لحياتي.. فايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فتاة عالقة داخل غسالة ملابس وفرقة طوارئ تتدخل لإنقاذها.. فيديو

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة