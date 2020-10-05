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بين الناس

محمد من ذوى الهمم يستغيث لعدم قبوله في معاش تكافل وكرامة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن محمد إسماعيل، من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم شموله ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

ويقول فى رسالته: أشكو من عدم شمولى ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة على الرغم من التقديم عليه منذ 4 أشهر فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مطالبا وزارة التضامن بضرورة الموافقة على طلبه بالحصول على معاش تكافل لعدم وجود مصدر دخل له.
الرقم القومى/ 29712048800598
للتواصل مع القارئ/01277984093

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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