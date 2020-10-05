محمد من ذوى الهمم يستغيث لعدم قبوله في معاش تكافل وكرامة

استغاث المواطن محمد إسماعيل، من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم شموله ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.





ويقول فى رسالته: أشكو من عدم شمولى ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة على الرغم من التقديم عليه منذ 4 أشهر فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مطالبا وزارة التضامن بضرورة الموافقة على طلبه بالحصول على معاش تكافل لعدم وجود مصدر دخل له.

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