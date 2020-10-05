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توك شو

أخبار التوك شو.. ترامب يخرج من المستشفى لتحية مناصريه.. ومرتضى منصور: مش هتوقف ولا 4 أيام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم في التقرير التالي:

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، التصريح المنسوب إليه بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، قائلا:" لا أساس له من الصحة لا علميا ولا صحيا".

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أعراض إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا بسيطة، مؤكدا أن الحالة تدخل في مرحلة الخطر عند وجود التهابات رئوية أو فشل تنفسي.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرنامج الانتخابي للنائب محمد أبو العينين، المرشح على دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، من المقرر إعلانه غدًا، الإثنين، مع بدء الدعاية الانتخابية، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما مشروع هام وحيوي لعدة اعتبارات، منها أن دول قليلة عالميا وحدها تمتلك القدرة فى هذا المجال.

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالبرلماني ورجل الأعمال محمد أبو العينين، قائلا:" النائب محمد أبو العينين له علاقات دولية كبيرة وقام بدور مهم عقب ثورة 30 يونيو على المستوى الدولي".

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية، وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية لمدة 4 سنوات، قائلًا "ده شغل تميم وقطر".

وأردف مرتضى منصور، «وصلتني رسالة من قطر منذ 10 أيام أنه سيتم شطب اسمي من الرياضة المصرية»، مردفا هذه خطة ابن موزة والقطريين.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن قرارات وزارة التربية والتعليم التي صدرت اليوم بخصوص عودة الدراسة كانت بالتنسيق مع وزارة الصحة وهناك حملة ستقوم بها وزارتا الصحة والتعليم لتوضيح مجريات الامور لأولياء الامور والطلاب .

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى، بعد أن تحسنت صحته عقب علاجه من فيروس كورونا المعروف بـ «كوفيد 19» ليطمئن المواطنين.

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