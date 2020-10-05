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وفقا لتوجيهات الرئيس.. «تطوير العشوائيات»: بدأنا في حصر أراض لبناء مدن على غرار الأسمرات ..فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
إسراء صبري
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إننا نحاول استغلال الدعم السياسي المقدم من الرئيس السيسي والحكومة للقضاء على العشوائيات والتطوير، معقبا "مش هنلاقي دعم زي دا تاني فـ لازم نستغله".

وأضاف "صديق"، أثناء حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك فريقا من صندوق تطوير العشوائيات قام بالمرور على 4 محافظات، وهي "بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية"؛ من أجل تجميع قطع أراضٍ تشبه في بنيتها مثلث ماسبيرو وحي الأسمرات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن بعد توجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، اجتمعنا 47 مرة لدراسة وبحث طرق التنفيذ، مشددا على أن المناطق التي سيتم تجديدها متواجدة داخل المحافظات وليس خارجها أو على أطرافها.

وتابع "نقوم بدراسة المنطقة وما يجاورها من خدمات واحتياجات المناطق المجاورة من خدمات، من أجل توفيرها بالكامل، لخدمة المنطقة بالأساس".

وحدد معايير اختيار الأماكن، والتي تتمثل في أن يكون المكان بحاجة إلى هذا المشروع، وأيضا دراسة عدد السكان وكثافتهم في المكان من أجل معرفة ما إن كان هذا المشروع سيقلل من الكثافة أم سيساعد في زيادتها.

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