إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على الإسكندرية الصحراوي

أصيب 9 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين على الطريق المشار اليه بالكيلو ٦٣ إتجاه الإسكندرية.
وعلى الفور وجه اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة رفع الحادث ونقل المصابين.
وبالإنتقال تبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة ما أدى لإنقلابها.
ونتج عن الحادث إصابة ٩ أشخاص بسحجات وكدمات وتم إسعافهم ورفع حطام الحادث.
تحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.