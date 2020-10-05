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توك شو

مسرحية سياسية.. سياسي يعلق على مرض ترامب بـ كورونا.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قال إيلي يوسف الكاتب و المحلل السياسي، إن  إعلان إصابة ترامب بفيروس كورونا إما أن جائت متأخرا أو أن ترامب لم يصاب الفيروس من  الأساس لأن المصابين من الفيروس لا يخرجون من المستشفى خلال يومين أو ثلاثة و إنما ما حدث ليس إلا مسرحية سياسية فقط.

وأكد يوسف خلال مداخلة هاتفية على قناة «الغد»، أن دونالد ترامب أقام بتلك المسرحية من أجل كسب تعاطف المواطنين من أجل الإنتخابات الرئاسية القادمة خصوصا بعد تراجع شعبيته أمام المرشح بايدن، أو  تهربا من المناظرة الرئاسية القادمة أمام بيدن خصوصا بعد فقدانه الكثير من النقاط في المناظرة السابقة.

وأضاف المحلل السياسي، أن ترامب دائما ما يكذب استطلاعات الرأي الخاصة بإنخفاض شعبيته و هذه هي عادة المرشحين دائما مثلما حدث عام 2016 حيث أن الاستطلاع أظهر أن كلينتون هي التي ستفوز لكن الحقيقة ظهرت عكس ذلك. 

ونوه إلى أن ترامب حتى الأن لم يحصل على الشعبية الكاملة لتجعله يفوز بتلك الإنتخابات حتى بعد مسرحية إصابته بكورونا.   
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