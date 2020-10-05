بـ6 حيل سريعة.. حولي جسمك لمكينة حرق دهون

أطعمة عديدة يساعد تناولها على إنقاص الوزن وحرق الدهون ونسف الكرش بسرعه بالإضافة إلى فائدتها في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1.التين

الوزن الزائد وتدفق الدم السليم في الجسم. يساعد التين الطازج أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مليء بالألياف الغذائية. يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم والتخلص منوتدفق الدم السليم في الجسم. يساعد التين الطازج أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





2. جوز الهند

تساعد الفاكهة على استقرار مستوى الجلوكوز ولها تأثيرات مضادة لمرض السكر.





3. الجوافة

تقول الدراسات أن الثمار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن المناسب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم.





4. الكيوي

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. عند تناولها ، تمنحنا الفاكهة الشعور بالامتلاء وتمنعنا من تناول الأطعمة غير الصالحية التي تزيد من الوزن





5. الرمان

قد تساعد العناصر الغذائية الأساسية في الرمان مثل مضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول. تمنع الفاكهة أيضًا نمو الخلايا السرطانية.





6. الموز

يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على محيط الخصر المثالي. غني بالكربوهيدرات وقليل السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك ، فإن تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع.



