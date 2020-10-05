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تعليم

محافظ جنوب سيناء: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي دون الـ 6 سنوات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
محافظ جنوب سيناء:
محافظ جنوب سيناء: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي
ايمن محمد
وافق اللواء خالد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي إلي خمس سنوات وستة اشهر للعام الدراسي 2020 / 2021 وذلك للوصول لكثافة المقررة، وذلك خلال استقبال المحافظ لمحمد حامد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم مساء أمس الأحد وعرض عقل موقف الكثافة للعام الدراسي الجديد .. حيث توجد أماكن ببعض مدارس المدن والوديان حيث لا تصل الاعداد المقبولة بالصف الأول الإبتدائي للكثافة المقررة.

وتكون الأولوية للالتحاق بالصف الأولي الإبتدائي لمن هم في سن الإلزام وحتي وان لم يكن مقيد برياض الأطفال بالمدرسة طالما داخل المحيط الجغرافي للمدرسة، وتستكمل الكثافات بالمدارس التي بها رياض أطفال من الأطفال الأكبر سنًا بها، وباقي الأطفال يتم تنسيقهم علي المدارس التي بها أماكن شاغرة، ولايجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، ولا يجوز تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي تم تنسيقهم عليها الا بعد اتمام الحلقة الابتدائية، كما لا يجوز التحويل لمحافظات أخري الا في حالة نقل اقامة ولي امر الطالب لتلك المحافظة، ويتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات صغار السن وترتيبهم تنازليًا من الأكبر الي الأصغروتنسيقهم بالمدارس التي بها اماكن شاغرة مع مراعاة محل اقامة ولي الامرقدر المستطاع.
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