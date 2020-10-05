محافظ جنوب سيناء: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي دون الـ 6 سنوات

وافق اللواء

فودة محافظ جنوب سيناء، علي النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي إلي خمس سنوات وستة اشهر للعام الدراسي 2020 / 2021 وذلك للوصول لكثافة المقررة، و

ذلك خلال استقبال المحافظ لمحمد حامد عقل مدير عام مديرية التربية والتعليم مساء أمس الأحد وعرض عقل موقف الكثافة للعام الدراسي الجديد .. حيث توجد أماكن ببعض مدارس المدن والوديان حيث لا تصل الاعداد المقبولة بالصف الأول الإبتدائي للكثافة المقررة.