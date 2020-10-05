مدير صندوق تطوير العشوائيات يوضح خطط الدولة لحماية المشروعات السكنية

أخبار الفن| حلا شيحة تنفصل رسميا عن زوجها.. رقصة محمد رمضان مع ساويرس.. سر اعتذار الهام شاهين لأقاربها.. حفل عمر كمال وحسن شاكوش في لبنان يتحول لمعركة