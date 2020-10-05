مدير صندوق تطوير العشوائيات يوضح خطط الدولة لحماية المشروعات السكنية

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك خطط وإجراءات بيتم تنفيذها من أجل حماية المشروعات السكنية التي سيتم تنفيذها وأيضا المشروعات التي تم تنفيذها من الدمار وتحولها لعشوائيات مرة أخرى.
وأضاف "صديق" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تلك الخطط تتمثل في خطوات: أولا: بناء البشر قبل الحجر، أي إعداد الإنسان للعيش في هذا المكان، ثانيا: سيكون هناك إدارة أو حي لكل مشروع وسيتم التعاقد مع شركة امن وصيانة خاصة بكل مشروع، وذلك للمحافظة عليه وصيانته باستمرار.
واكمل: الأفراد المقيمة داخل هذه الاماكن عليها بعذ الإلتزامات، وهي عدم تغيير نشاط الوحدة أو تغيير الشكل العمراني الخاص بالوحدة، معقبا: هتخالف الإلتزامات دي هتتسحب منك الوحدة على الفور وتقدم لحد تاني".
وتابع: هناك لجنة عليا برئاسة الصندوق ووزارة الإسكان والتنمية المحلية والقوات المسلحة وهيئة التنمية المحلية، بتقوم بالمرور على المشروعات اكثر من مرة لمتابعة التطورات الخاصة بالمشروعات وتلبية أي احتياجات.
وأضاف "صديق" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تلك الخطط تتمثل في خطوات: أولا: بناء البشر قبل الحجر، أي إعداد الإنسان للعيش في هذا المكان، ثانيا: سيكون هناك إدارة أو حي لكل مشروع وسيتم التعاقد مع شركة امن وصيانة خاصة بكل مشروع، وذلك للمحافظة عليه وصيانته باستمرار.
واكمل: الأفراد المقيمة داخل هذه الاماكن عليها بعذ الإلتزامات، وهي عدم تغيير نشاط الوحدة أو تغيير الشكل العمراني الخاص بالوحدة، معقبا: هتخالف الإلتزامات دي هتتسحب منك الوحدة على الفور وتقدم لحد تاني".
وتابع: هناك لجنة عليا برئاسة الصندوق ووزارة الإسكان والتنمية المحلية والقوات المسلحة وهيئة التنمية المحلية، بتقوم بالمرور على المشروعات اكثر من مرة لمتابعة التطورات الخاصة بالمشروعات وتلبية أي احتياجات.