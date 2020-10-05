واقعة تنمر جديدة تهز السوشيال ميديا.. سحل عجوز على يد شاب في عز النهار| فيديو

انتشر مقطع فيديو يرصد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرصد واقعة تنمر جديدة فى وسط النهار بالشارع. مقطع





وظهر في الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا شاب يجر مسنا من قدمه ويسحله في الشارع ، وسط ضحك من أقرانه وأصدقائه في وسط النهار بأحد الشوارع.





وظل الشاب يجر الرجل العجوز من قدمه وهو يحاول الإفلات وظل يتوسل للشاب أن يتركه، إلا أن الشاب لم يعيره أي اهتمام ويظل يجره في الشارع كما ضربه ضربة موجعة في صدره.

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وأثار الفيديو غضب الكثير من رواد السوشيال ميديا ، حيث انهالت التعليقات المنددة وطلبات بسرعة إحضار الشاب وأصدقائه ومعاقبتهم.





، وهما يتنمران على رجل مسن في سوهاج ؛ لمُعاناته من بعض الأمراض النفسية، ثم ألقيا به في مصرف مياه "ترعة" وسط القمامة. وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، يظهر فيه شابان

"عم عاشور"، هو رجل في العقد السادس من العمر، شيب الزمان شعر رأسه منذ صغره؛ لما عاشه من مشقات وضغوط، ليجد نفسه اليوم ، بين يدي شابين لا يعلمان عن احترام كبار السن شيئًا، يتنمران عليه، ويستغلان مرضه وضعف قدرته على الرد عليهما ، فتطاول أحدهما عليه ، وصور الآخر ما يحدث بالفيديو؛ ليكون بذلك دليل لإدانتهما ، واسترجاع حق هذا الرجل الذي خف عقله بمرور الزمن؛ لما مر عليه مرارا وتكرارا من مشكلات نفسية وضغوط.

وعرض محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، على عائلة المسن المُعاق- الذي تعرض للتنمر- وضعه داخل دار رعاية؛ إلا أنهم رفضوا ذلك، ولكن مديرية التضامن قدمت لهم المساعدات اللازمة.



