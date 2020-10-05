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توك شو

عشان انتي ست جميلة.. فضيحة لـ عبدالله الشريف بعد إذاعة تسريبات جديدة له

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
محمد حليم قنديل
عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، وهذه التسريبات خاصة بينه وبين فتاة تدعي "ريم"، وكشفت هذه التسريبات رسائل صوتية بين عبدالله الشريف والفتاة يحادثها ويحكي لها تفاصيل خاصة به.

وأضاف عبدالله الشريف خلال هذه التسريبات، المذاعة علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "أنا رامي نفسي عندك..عاوز أشوفك..وعاوز أعرفك..واقعد اتكلم معاكي..واشرب القهوة بتاعتي ونقعد نتكلم كتير كتير كتير".

وتابع عبدالله الشريف: "شهر كتير أوي اني أشوفك..لان دماغي مشغولة جدا جدا بيكي..وانا برتاحلك جدا عشان انتي ست جميلة..وعشان احنا بنتكلم مع بعض ومرتاحين لبعض..فطبيعي جدا اني ابقي مقبل علي الأمر".

ومن جانبه، أوضحت الفتاة ريم في التسريبات، أنها كانت مجرد فريسة لعبدالله الشريف، مجرد فتاة يقضي معها وقت للمتعة، لانه يعرف انها لا تستطيع أن تفضحه أو تتحدث عنه بسوء خشية من الفضيحة وخوفا من سمعة أهلها.

وأشارت إلى أن عبدالله الشريف أمام الناس يقوم بالمنادة لقضايا الأمة الإسلامية والخوف علي حقوق المسلمين، ولكن في الحقيقة أنه يحب مصلحته الشخصية ويفضلها عن أي شئ أخري.
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