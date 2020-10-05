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توك شو

في أول ظهور له.. لماذا يحضر كبير الأطباء الشرعيين حالات الإعدام؟.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:43 ص
أيمن حسان
أيمن حسان
إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، إن الطب الشرعي يكون حاضرh في حالات الإعدام وهذا لأنه هو من يقوم بإعلان حالة الوفاة وقت الYعدام وهو كما نرى في الأفلام وهو وقوف عشماوي ووقوف الشخص المحكوم عليه فوق طبلية.

وأضاف ايمن حسان خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، ان عند فتح الطبلية ونزول المحكوم عليه بالإعدام الي الاسفل يقوم طبيب الطب الشرعي بالنزول خلفة ويقوم بعد ضربات النبض ويعلن ان الوفاة تمت وهذا بعد 6 دقائق وبعد ذلك يقوم بكتابة تقرير الوفاة هو وطبيب السجن.

واوضح أيمن حسان ، أن وجود الطب الشرعي هو للتوثيق وللكشف علية حتى الاعلان عن الوفاة ويقوم بكتابة سبب الوفاة ويقوم بالامضاء علي التقرير.

وتابع: أن هناك أطباء يعملون معنا ويكون هذا المشهد بالنسبة لهم صعب وهناك من يرفض الذهاب لانه لا يستطيع تحمل المشهد واكد علي انه ليس لديه أى مانع في الحضور. 

واستكمل: أن الطبيب الذي يريد ان يذهب لحضور عملية الاعدام يجب ان نقوم بتدريبi في البداية ويذهب مع طبيب Hكبر منه في البداية ايضا وبعد ذلك يستطيع الذهاب وحيدا.

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