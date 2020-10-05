اصنعى بنفسك مضادا حيويا طبيعيا للتخلص من التهاب الحلق

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ التهاب الحلق واللوزتين ويمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق.
تعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين وظهور بقع بيضاء وظهور صوت أجش أو مكتوم.
على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك وصفة سريعه لتهدئة التهاب الحلق ويعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.
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قد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:
1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
مشروب مذهل لالتهاب الحلق
على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق إليك خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.
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المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة خل التفاح
ملعقة عسل ابيض
قومى بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا يساعد خل التفاح على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.