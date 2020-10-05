اصنعى بنفسك مضادا حيويا طبيعيا للتخلص من التهاب الحلق

تعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين وظهور بقع بيضاء وظهور صوت أجش أو مكتوم.





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