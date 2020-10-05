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توك شو

سامي مغاوري يروي تفاصيل فيديوهاته مع ابنه وأعماله القادمة.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:48 ص
الفنان سامي مغاوري
الفنان سامي مغاوري
إسراء صبري
قال الفنان سامي مغاوري، إن الفنانة سلوى عثمان ابدعت في دورها في رمضان، معقبا: "سلوى طول عمرها ممثلة جامدة جدا".

وأضاف "مغاوري" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أنا اشتغلت مع سلوى كتير أوي من أول مسلسل البشاير..عملنا مسلسلات كتير بعد كدا مع بعض فيه منها اتعرض في مصر وفيه اللي متعرضش".

وأكمل: "تعاملت واشتغلت مع سلوى خطاب وهي من الممثلات المبدعين جدا".

وروى عن تفاصيل مشاركته مع ابنه في فيديوهات التيك توك، قائلا: في الحقيقة أن شخص كسول فيما يخص السوشيال ميديا، متابعا: "كنت مع ابني كريم في العربية وقالي قول معايا يا بابا الكلام دا، وبعد ماقولت الجملتين وشوفت ردود الأفعال على الفيديو واتفاجئت".

وكشف عن وجود عمل مستقبلي مع ابنه يسمى " عائلة نيازي"، معقبا: "الفكرة والاسم أكتر من ممثل عملهم ولكن مش بنفس التفكير والفكرة بتاعتي..عائلتة نيازي أنا كتبتها من الـ90".

كما أكد أهمية مسرح الجامعة ودوره في تعليم الفنان، قائلا: مسرح الجامعة هو الملتقي الذي يعمل على تشكيل عقل ووجدان الفنان منذ الصغر، معقبا: خلال فترة الدراسة بنقوم بالعمل على العديد من المسرحيات المختلفة لكتاب وأشكال مختلفة.

وتابع: "اشتغلت كتير أوي في مسرح جامعة عين شمس..كنت بشتغل وبخرج في المسرح، وبعدها بروح اشتغل في مسرح الطليعة"، معقبا: مسرح الطليعة يعد الأساس المسلح بالنسبة لي".
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