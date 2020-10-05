ما هى العلامات التي تظهر على الشخص المنتحر؟.. رئيس الطب الشرعي يجيب.. فيديو

قال الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، إن كل قضية يباشرها الطبيب الشرعي تعتبر لغز حتي يتم حلة لاننا لانعلم ملابسات القضية والطب الشرعي يقوم بالتشريح بناء علي قرار من النيابة العامة.





وأضاف أيمن حسان خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، ان هناك حالة غريبة حدثتة وهي انتحار شخص بـ3 طلقات وهذه الحالة تعتبر من الحالات التي يجب عمل ورقة بحثية لها لأنه ليس من الطبيعي ان يحدث هذا.





واوضح ايمن حسان ، أن قبل ان يصدر تقرير الطب الشرعي يجب علي الطب الشرعي معرفة جميع ملابسات الواقعة ولا يتم إصدار التقرير بدون مذكرة من النيابة العامة. إصدار





وتابع : ان من المحتمل ألا يصل الطبيب الشرعي الي سبب الوفاة وهذه حالات عالمية وهي إنني كطبيب شرعي قمت بعمل جميع الإجراءات ولم اصل الى سبب الوفاة .



