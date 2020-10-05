AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ما هى العلامات التي تظهر على الشخص المنتحر؟.. رئيس الطب الشرعي يجيب.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
أيمن حسان
أيمن حسان
إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، إن كل قضية يباشرها الطبيب الشرعي تعتبر لغز حتي يتم حلة لاننا لانعلم ملابسات القضية والطب الشرعي يقوم بالتشريح بناء علي قرار من النيابة العامة.

وأضاف أيمن حسان خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، ان هناك حالة غريبة حدثتة وهي انتحار شخص بـ3 طلقات وهذه الحالة تعتبر من الحالات التي يجب عمل ورقة بحثية لها لأنه ليس من الطبيعي ان يحدث هذا.

واوضح ايمن حسان ، أن قبل ان يصدر تقرير الطب الشرعي يجب علي الطب الشرعي معرفة جميع ملابسات الواقعة ولا يتم إصدار التقرير بدون مذكرة من النيابة العامة.

وتابع : ان من المحتمل ألا يصل الطبيب الشرعي الي سبب الوفاة وهذه حالات عالمية وهي إنني كطبيب شرعي قمت بعمل جميع الإجراءات  ولم اصل الى سبب الوفاة

واستكمل : ان بعد عمل الإجراءات وهي أخذ العينات وفحص التشريح واخذ عينات للفحص النسيجي لا يصل الطبيب الشرعي الي سبب الوفاة وهذه هي الحالات المسجلة عالميا ونسبتها من 10% الى 15%.
Advertisements

موضوعات متعلقة

قتل بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة شاب ضحية مشاجرة الهرم.. صورة

ترشيحاتنا

الأولمبية تمنع مرتضى منصور من تمثيل الزمالك في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه

قلبوا على أيمن نور.. تسريبات جديدة بين سامي كمال الدين وحمزة زوبع.. فيديو

يوقع على بياض.. فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب

أفضل وقت لقيام الليل.. متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وعدد ركعاته

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة محمد الشناوي

تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الذي يروج له محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوقع على بياض.. فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب

مساكة ساندويتشات.. شاهد.. جهاز غريب لتجنب الشعور بالإحراج من تناول الطعام أمام العامة.. فيديو

بالحجاب والاحتشام.. ابنة صفاء جلال تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 20