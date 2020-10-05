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رياضة

أحمد عفيفي: مستحيل أن يصدر قرار بـ إيقاف رئيس الاهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال المحلل الكروي أحمد عفيفي، أن المنظومة الكروية في مصر تخدم ‏نادٍ واحد بعينه، في تعليقه على قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس ‏الزمالك مرتضى منصور وإجراء انتخابات على مقعد رئيس النادي.‏

وأضاف عفيفي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" مستحيل أن يصدر مثل هذا القرار على رئيس ‏مجلس إدارة في النادي الأهلي".‏

وأتم حديثه:" مندهش من قرار اللجنة الأولمبية في مثل هذا التوقيت قبل ‏‏24 ساعة من لقاء الفريق امام سموحة وأيام قليلة من نصف نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا".

وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .


 ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.

د- على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

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