سامي مغاوري يروي كواليس نادرة بينه وبين سعاد حسني.. شاهد

قال الفنان سامي مغاوري، "أنا بحب التمثيل ومهنتي جدا ودا سبب أن أدواري تفضل مؤثرة وموجدوة مع الوقت..أنا مبشتغلش عشان نفسي أنا بشتغل عشان الناس وعايز أقدم ليهم حاجة مفيدة".
وأضاف "مغاوري" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي ي سي"، أنه استفاد كثيرا من مشاركاته مع كبار الممثلين، معقبا: "أنا بحب الفنانة يسرا وجمعتني بها العديد من الأعمال الفنية مثل شربات لوز وقضية رأي عام.
وتابع: "يسرا بتحب الممثلين اللي معاها وببتفاعل معاهم في الشغل وبتقف جمبهم، ودا بيكون ليه تأثير عليهم وعلى شغلهم".
كما كشف عن كواليس جمعت بينه وبين الفنانة سعاد حسني، قائلا: "وإحنا بنعمل فيلم "حب في الزنزانة" في حد قال للفنانه أني خايف..بعدها لافيت الفنانة داخله تسأل عليا وبتقول في الفنان سامي مغاوري".
وأكمل: "محمود المليجي شخص طيب وكان بيهتم بيا وبينصحني، معقبا: محمود مرسي أداني نصيحة ساعدتني في بدايتي".
وأضاف "مغاوري" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي ي سي"، أنه استفاد كثيرا من مشاركاته مع كبار الممثلين، معقبا: "أنا بحب الفنانة يسرا وجمعتني بها العديد من الأعمال الفنية مثل شربات لوز وقضية رأي عام.
وتابع: "يسرا بتحب الممثلين اللي معاها وببتفاعل معاهم في الشغل وبتقف جمبهم، ودا بيكون ليه تأثير عليهم وعلى شغلهم".
كما كشف عن كواليس جمعت بينه وبين الفنانة سعاد حسني، قائلا: "وإحنا بنعمل فيلم "حب في الزنزانة" في حد قال للفنانه أني خايف..بعدها لافيت الفنانة داخله تسأل عليا وبتقول في الفنان سامي مغاوري".
وأكمل: "محمود المليجي شخص طيب وكان بيهتم بيا وبينصحني، معقبا: محمود مرسي أداني نصيحة ساعدتني في بدايتي".