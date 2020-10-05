تغفلها الكثير من السيدات.. أعراض تحذيرية عديدة لسرطان القولون

أعراض تحذيرية عديدة لسرطان القولون تغفلها الكثير من النساء فيعد سرطان القولون من أخطر أنواع السرطان إليك أبرز أسباب و أعراض سرطان القولون.







وفقا لموقع "هيلث" تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى العامل الوراثى والتاريخ العائلي للإصابة ووجود خلل في الجينات تسبب في تحور الخلايا السرطانية الموجودة في القولون والإفراط في تناول الدهون المشبعة التي ينتج عنها مواد مسرطنة.





وتعد الأسباب الأخرى للإصابة بسرطان القولون هى التقدم فى العمر وإتباع نظام غذائي منخفض الألياف غني بالدهون و التدخين فيعد الأشخاص الذين يدخنون قد يكون لديهم خطر متزايد من سرطان القولون.





أعراض سرطان القولون







تعد أبرزأعراض سرطان القولون فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع والشعور دومًا بانتفاخات زائدة وآلام البطن بعد تناول الطعام و تغيير عادات الإخراج والمعاناة من الإسهال والإمساك.







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