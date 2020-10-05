AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

50 يوما بدون إصابات محلية.. الصين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم من الخارج. 

وبذلك تكون الصين قد سجلت 50 يوما بدون اي إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد. 

وقررت بكين التوسع في برنامج يدير لقاحات تجريبية لفيروس كورونا بينما يرسم المطورون الصينيون مسارًا محفوفًا بالمخاطر للسيطرة على الإمدادات العالمية.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كشف ممثل من مجموعة "China National Biotec Group" المملوكة للدولة في إعلان مفاجئ الشهر الماضي، عن أن مئات الآلاف من الصينيين قد أخذوا بالفعل لقاحين تجريبيين رائدين ضد فيروس كورونا من إنتاج الشركة.

تم صرف الأدوية كجزء من برنامج الاستخدام المحدود الذي بدأ بضجة قليلة من قبل الحكومة الصينية في يوليو. تم إعطاء اللقاحات على الرغم من أن المرحلة النهائية، أو المرحلة 3، حيث لم تكتمل التجارب المصممة لتأكيد الفعالية الشاملة للقاحات.

لا تزال تفاصيل نطاق البرنامج غير واضحة، لكن البيانات الحكومية تشير إلى أن الاستخدام كان مقصورًا في الأصل على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وموظفي الدولة الذين يسافرون إلى الخارج إلى المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك العمل في مشاريع على طول مخطط الاستثمار في البنية التحتية للحزام والطريق في الصين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

انخفاض بسيط.. الصين تسجل 44 إصابة جديدة بـ كورونا

الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

بشرى سارة للعالم.. الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا

الصين تعرض عينات إنتاجها من اللقاحات المضادة لـ كورونا .. فيديو

انخفاض جديد.. الصين تسجل 10 إصابات جديدة بـ كورونا

37 يوما بدون إصابات محلية.. الصين تسجل 6 حالات جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي ألتو هاتشباك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في أستون فيلا

فضيحة.. مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات: هشام حطب يتحدى البرلمان

فرجاني ساسي يرد على عصام عبد المنعم بعد هجومه عليه.. شاهد

مستقبل مفتوح على الاحتمالات.. فايلر يكشف حقيقة توليه تدريب بيراميدز

شاهد.. فتاة عالقة داخل غسالة ملابس وفرقة طوارئ تتدخل لإنقاذها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساكة ساندويتشات.. شاهد.. جهاز غريب لتجنب الشعور بالإحراج من تناول الطعام أمام العامة.. فيديو

بالحجاب والاحتشام.. ابنة صفاء جلال تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 20

شاهد.. فتاة عالقة داخل غسالة ملابس وفرقة طوارئ تتدخل لإنقاذها.. فيديو