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فن

اليوم.. بدء العرض المسرحي سينما مصر بدار الأوبرا المصرية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
آيه عاطف
تنطلق اليوم الإثنين أولى فعاليات برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال لشهر أكتوبر، بتقديم العرض المسرحي "سينما مصر" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

ومن المقرر استمرار حفلات "سينما مصر" يومى ٦ و٧ أكتوبر، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة حتى يوم ٢٩ أكتوبر الجارى.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.

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