ليفربول يتصدر تويتر بعد الهزيمة التاريخية أمام إستون فيلا

تصدر نادي ليفربو ل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الهزيمة التاريخية بالامس امام نادي استون فيلا ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





واكتسح أستون فيلا، ليفربول أمس، الأحد، بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".









ونالت الهزيمة التاريخية تفاعل كثير من مشجعي ليفربول وجاءت تعليقاتهم كالاتي:





الهزائم الثقيلة جزء من مسار أي فريق، لا ثمانية أهداف ستضعف من هيبة برشلونة و لا سبعة أهداف ستقلل من ليفربول و لا ستة أهداف ستفشل مانشستر يونايتد، هي ليالي سوداء و تبقى فقط كذلك...





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ودافع مدرب ليفربول "يورجن كلوب"، عن الحارس "أدريان" بعد الهزيمة المذلة اليوم أمام أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفاز أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.





ولم يتمكن أليسون بيكر، الحارس الأساسي للريدز، من المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإصابة ولعب بدلًا منه أدريان.





وقال كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية، "الهدف الأول لم يكن جيدًا، لكنني لا أعتقد أن أدريان له علاقة بالأهداف الأخرى، لم نساعده الليلة".





وأكد "أدريان حارس جيد حقًا، في العام الماضي لعب معنا 11 مباراة وفزنا بها جميعًا تقريبًا، الليلة لم يكن حارسنا هو المشلكة، رد الفعل على الهدف الأول للخصم لم يكن مشكلته، لقد كانت مشكلتنا".





وتابع "لم أشاهد مباريات مثل هذه في كثير من الأحيان، أنا كبير بما يكفي لأعرف أن أشياء غريبة يمكن أن تحدث في كرة القدم، يمكنك أن ترى في لحظات أن أستون فيلا أراد ذلك أكثر في التحديات وهذا شيء رأيته ولا أحبه".