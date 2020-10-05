مي عبد العزيز تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان أنا مين





وكانت مي عبد العزبز، قد طرحت مؤخرًا دعاء بعنوان "أجادل الأيام"، وقد حقق نجاح كبير جدًا ولاقى إعجاب المتابعين.





تقول كلمات الدعاء: "أجادل الايام باسمك خالقي .. وابيت دوما عند بابك اطرقُ .. وتهجت الأشياءُ منك جمالها .. فوقفت عند جميل صنعقك اطرقُ .. كم أغلق الناسُ في وجههي بيوتهم ".

كم ضافت الدنيا .. وإن ضاق الفضا .. فسألت ربي انا بابك يغلقُ .. اطلقت روحي .. في هواك تحلقُ .. يا رب .. يا رب .. يا رب".

دعاء "أجادل الأيام" غناء الفنانة مي عبد العزيز، وكلمات محمود إبراهيم، وتوزيع مصطفى عزيز، وبيانو مارتن سمير، وإلكتريك جيتار ماهر الملاح.





كما طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لن أنكسر" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، وهي من كلماتها وألحانها وتوزيع رامي عبدو.





وتقول كلماتها: "كيفَ لي أن أنسى ما حدثْ.. كيفَ لي أن لا أُعَاتبَ نفسي.. هل سأتكيفُ مع الألمْ.. أم سيصبحُ الألمُ ذهبًا بين شقوقِ رُوحي.. أنا لَستُ أفكاري أنا لَستُ أخطائي.. أنا لَستُ ما حدَثَ لي.. أنا مَنْ أختارُ كيفَ سأُصْبِحُ".





يذكر أن "مي" قدمت العديد من الأغاني الخاصة بها مثل:"أشجع واحدة"، و"أنا وأنت"، و"كلنا بنحاول"، و"قلبي ليك".





تستعد الفنانة مي عبد العزيز، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا مين" وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طرحت البوستر الرسمي إستعدادًا لطرحها عبر القناه الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".