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رياضة

واجب النفاذ.. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد ياسر إدريس المتحدث الرسمي بـاسم اللجنه الاوليمبية أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حقه الاستئناف على قرار الايقاف الصادر من اللجنه لمدة 4 سنوات مشددا ان الاستئناف لا يعني مطلقا ايقاف تنفذ القرار.

وأضاف ياسر ادريس في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن مرتضى منصور من حقه التقدم بـ طلب الاستنئاف في خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار مشددا ان ايقاف تنفيذ الحكم سيكون في حال صدور قرار من لجنه الاستنئاف بايقافه.


وتابع أن مرتضى منصور رئيس لـ ناد مصري لذلك فمن حق اللجنه ايقافه او تغريمه مشددا ان اللجنه لا علاقه لها بعمله البرلماني.

وأكمل ان الرياضة تخضع في مصر لقوانين مشددا ان قاضي التحقيقات اتخذ القرار بايقاف مرتضى منصور وتم اعتماده من جانب مجلس ادارة اللجنة. 

وتابع أن الزمالك كيان كبير و قرار الايقاف لا يمس الناد باي صله مشددا ان مرتضى منصور من حقه اللجوء لـ مركز التسويه او المحكمة الرياضية الدولية.
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