AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة لـ حفل زفاف وتفرق المعازيم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:21 ص
زفاف
زفاف
عزة عاطف
اكتشفت الشرطة البريطانية بالصدفة وجود حفل زفاف ضخم ضم ما يصل إلى 70 شخصًا داخل قاعة، واستمر لأكثر من ساعتين بعد إغلاق المكان بموجب لوائح فيروس كورونا.

داهم ضباط من شرطة ويست ميدلاندز حانة The Greyhound في برمنجهام، وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة عثور الضباط على مجموعة كبيرة من الطعام، ودي جي، وما يقدر بنحو 65-70 ضيفًا يتجولون وما زالوا يقدمون المشروبات.

تم إرسال الضيوف بسرعة إلى منازلهم وأدى الاكتشاف إلى دفع مالك الحانة غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني (20 ألف جنيه مصري)، الذي انتهك اللوائح التي تنص على ضرورة إغلاق الأماكن في الساعة 10.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام ضباط من نفس القوة لـ جنازة تضمنت 200 فرد في فندق كاسل برومويتش هول في سوليهول، على بعد أقل من 4 أميال.    

تلقت الشرطة 9 مكالمات تشكو من التجمع الحاشد والموسيقى الصاخبة، وتم نشر لقطات من اكتشاف حفل الزفاف على حساب تويتر لشرطة ويست ميدلاندز. 

يُظهر الفيديو الضباط وهم يرتدون أقنعة قبل أن يدخلوا الحانة ويتفاجئوا حفلة كاملة بأضواء الديسكو، وفي الداخل وجدوا الموظفين والضيوف يتجولون في الأرجاء ويضعون كميات كبيرة من الطعام - بما في ذلك كعكة الزفاف - على الطاولات. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

لحضور حفل الزفاف .. عروس تفرض على المعازيم طلبا عجيبا

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

التفاصيل الكاملة لحادثة برمينجهام.. جريمة طعن بين الحانات الليلية

شاهد .. عروس تسحل أحد الضيوف في حفل زفافها وتجره على الأرض

على حسب هديتك يكون الطبق..عروس تترك رسالة غريبة للمدعويين في حفل زفافها | صور

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة تهز عبدالله الشريف.. تسجيل مسرب للهارب مع فتاة | ماذا قال لها

مدحت العدل: جميع جماهير الزمالك وراء مرتضى منصور.. وقرارات ‏الأوليمبية لن يتم تنفيذها

لا توجد أي خصوصية لحياتي.. فايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

مش هتوقف ولا 4 أيام.. مرتضى منصور: سأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي

تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الذي يروج له محمد صلاح

استشاري مناعة: ترامب يتناول عقارا تجريبيا جديدا.. وحالته الصحية مستقرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصوير فتاة منتقبة تسلم وافدا باكستانيا «رزم» من المال داخل سيارة يثير الجدل.. فيديو

شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة لـ حفل زفاف وتفرق المعازيم

يوقع على بياض.. فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب