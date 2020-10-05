شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة لـ حفل زفاف وتفرق المعازيم





داهم ضباط من شرطة ويست ميدلاندز حانة The Greyhound في برمنجهام، وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة عثور الضباط على مجموعة كبيرة من الطعام، ودي جي، وما يقدر بنحو 65-70 ضيفًا يتجولون وما زالوا يقدمون المشروبات.





تم إرسال الضيوف بسرعة إلى منازلهم وأدى الاكتشاف إلى دفع مالك الحانة غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني (20 ألف جنيه مصري)، الذي انتهك اللوائح التي تنص على ضرورة إغلاق الأماكن في الساعة 10.





جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام ضباط من نفس القوة لـ جنازة تضمنت 200 فرد في فندق كاسل برومويتش هول في سوليهول، على بعد أقل من 4 أميال.





تلقت الشرطة 9 مكالمات تشكو من التجمع الحاشد والموسيقى الصاخبة، وتم نشر لقطات من اكتشاف حفل الزفاف على حساب تويتر لشرطة ويست ميدلاندز.





يُظهر الفيديو الضباط وهم يرتدون أقنعة قبل أن يدخلوا الحانة ويتفاجئوا حفلة كاملة بأضواء الديسكو، وفي الداخل وجدوا الموظفين والضيوف يتجولون في الأرجاء ويضعون كميات كبيرة من الطعام - بما في ذلك كعكة الزفاف - على الطاولات.





اكتشفت الشرطة البريطانية بالصدفة وجود حفل زفاف ضخم ضم ما يصل إلى 70 شخصًا داخل قاعة، واستمر لأكثر من ساعتين بعد إغلاق المكان بموجب لوائح فيروس كورونا.