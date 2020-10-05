أول تعليق من فان دايك عقب سباعية أستون فيلا في مرمى ليفربول





وأضاف فان دايك في تصريحات لـ سكاي سبورتس عقب المباراة ان اللاعبين عليهم ان يهدوا ويدرسوا اسباب تلك الهزيمة الكبري مشددا ان الامور يجب ان تضع في نصابها حتى لا يصاب لاعبي الفريق المتوج بـ لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي بـ الجنون.





وتابع أن استون فيلا قدم اداء جيد وكان يستحق الفوز مشددا ان جميع لاعبي الفريق المنافس كانوا على قدر المسؤلية وقدموا اداء يستحق الاشادة.





وأكمل أن ليفربول لم يكن في مستواه امام استون فيلا مشددا انه منذ بدء المباراة اداء الفريق كان سيىء.





اكتسح أستون فيلا، ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".









أكد فان دايك نجم فريق ليفربول الانجليزي أن حميع لاعبي الفريق لديهم شعور قوي لـ " خيبه الامل " عقب الهزيمة امام استون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".