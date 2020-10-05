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أخبار العالم

نيويورك تقرر غلق 9 أحياء بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
شريف سيد
قررت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، إغلاق 9 أحياء من اسبوعين إلى 4 أسابيع، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولاية. 

وقال كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، إن بلاده لم تكن مستعدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأن خطتها للوباء كانت قائمة على مواجهة نموذج للأنفلونزا.

وأوضح فوتشي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن الولايات المتحدة تأثرت كثيرًا بالوباء، وبشكل سيئ، حتى وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الإصابة به إلى 200 ألف حالة، وحوالي 7 ملايين إصابة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن حالة الاستعداد للوباء التي اعتمدت واشنطن عليها، كانت قائمة على نموذج الأنفلونزا، مشيرا إلى أنه عند تطور انتشار الوباء "كان هناك الكثير من الأشياء حوله لم نقدرها بشكل كامل، وكانت هناك بعض العثرات في البداية".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكثر دول العالم تسجيلا لإصابات فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تسجيل أكثر عدد من الوفيات حيث فاقت الـ 200 ألف حالة وفاة حتى الأن. 
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