تصوير فتاة منتقبة تسلم وافدا باكستانيا «رزم» من المال داخل سيارة يثير الجدل.. فيديو





وهو ما أثار الضجة والحيرة عبر مواقع التواصل حول سبب إعطاء تلك الفتاة المنتقبة للوافد الباكستاني هذا الكم من المال دفعة واحدة، وسط مطالبات المستخدمين بضرورة البحث عنه والتحقيق معه، فربما تكون واقعة ابتزاز.

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فقد ظهر الرجل الباكستاني داخل سيارته وقد فتح الكاميرا ليصور الفتاة المنتقبة عن عمد أثناء إعطائها رزمتين من المال له، وسط أجواء من الموسيقى المرتفعة ونظراته الخبيثة.









وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إعطاء الفتاة المنقبة هذا المبلغ للسائق بهذه الطريقة، فكتب أحدهما: "اللهم استر عوارتنا وآمن روعاتنا واكفنا شر كل ذي شر.. من نظراته ماتبشر بخير الله يغفر لنا لكن المنتقم رب العالمين ونحسن الظن لكن علم الغيب عند ربي يارب احفظ بناتنا وبنات المسلمين من شر الاشرار وكل فاسد".





وكتب آخر: "عادي حتى الأجنبيات يتنقبون أهم شي ان خشت ابو بكس طالعه عاد وش بينهم وايش جنسيتها الله اعلم والجهات المختصه بيقفطونه إن شاء الله".





فيما هاجم مستخدم آخر الأفعال الدنيئة التي تكررت من عدد من الوافدين الآسيويين خلال الفترة الماضية قائلًا: "كل هذه الامور تسيء الى الوطن وبنات الوطن وللاسف يقوم بها وافدون توجد فديوهات كثير وافدات يسيئون لبنات الوطن بالتعاون مع ابناء جلدتهم ولا يتم حسابهم او ترحيلهم".





فيما رجح مستخدم حسن النية في تعامل الفتاة وسوء النية من السائق قائلًا: "عادي تعطيه الراتب الشهري"، وأضاف آخر: "هذي خفايا النقاب ونتائجه".



