أحدث ظهور لكريم أبو زيد برفقة الكينج محمد منير.. شاهد

نشر الفنان كريم ابو زيد صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر كريم ابو زيد في الصورة برفقة "الكينج" محمد منير من فرح أمير شاهين.













وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.





يشار الي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.





شهد حفل زفاف أمير شاهين أحدث ظهور للفنانة هالة صدقى مع أبنائها وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها بعد القضية التى أثارت حالة من الجدل الواسع والمعروفة إعلاميًا بقضية إنكار النسب.





وعلي جانب اخر يستعد الفنان كريم ابو زيد لتصوير كليب أغنيته الجديدة "فكك من الناس"، والتى تحمل اسم ألبومه الجديد، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة.





الكليب إنتاج اربو بلس لـ هانى عزيز والمنتج الفنى شركة ستار ايدج لـ هبة الغندور وأحمد عبد السلام والكليب تصوير كريم رضا وإخراج أحمد حجاب.





الأغنية من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد وقدمها كريم بتوزيعين مختلفين.





وقال كريم فى ندوة "صدى البلد" أنه اختار أغنية "فكك من الناس" ليصورها لأنها متناسبة مع اجواء الجمهور، ويريد ان تصل لأكبر عدد من الناس، مضيفا أنه قام بتوزيعها بشكلين مختلفين، لتتناسب مع اجواء الافراح، ولتسمعها فئة كبيرة من الشباب.





يذكر أن البوم كريم ابو زيد "فكك من الناس" يضم 5 أغنيات، هي "الدنيا حلوة"، "وعيونها"، "دنية ربنا"، "فكك من الناس"، والتي طرحها بتوزيعين مختلفين.