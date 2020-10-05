عقب إصابة ترامب.. رسالة عاجلة إلى موظفي البيت الأبيض

تلقى موظفو البيت الأبيض بريد إلكتروني يطالبهم بالبقاء في المنزل، وعدم الحضور إلى العمل في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عليهم، وذلك عقب إصابة عدد كبير من موظفي البيت الأبيض وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.





وطالب البريد الإلكتروني، الذي تم إرساله إلى الموظفين، بضرورة التواصل مع مقدم الرعاية الطبية، وإبلاغ المشرفين، في حالة ظهور أي أعراض لكورونا.





وقال البريد الإلكتروني: "إذا كنت تعتقد أنت أو زملائك أنه يجب عليك ممارسة العمل عن بعد، أو كانت لديك أسئلة حول قدرتك على القيام بذلك، فيرجى الاتصال بمشرفك".





وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكثير من التجمعات والمناسبات دون أن يرتدي كمامة، ما أثار موجه من الانتقادات ضد ما يرتكبه في حق نفسه وحق المخالطين له.





كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب خروجه من المستشفى أثناء علاجه من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال ترامب، أنه خرجت من مستشفى ولتر ريد العسكري لتحية أنصاري الموجودون خارج المستشفى.



