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فن

أخبار الفن| كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. تفاصيل أغاني مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


تداول رواد السوشيال ميديا صور جمعت كل من دينا الشربيني، وكريم عبد العزيز، من كواليس فيلمهما الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.


كشف الملحن محمد شكري، عن تفاصيل  تترات وأغاني مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "فيسبوك".


على صفحات تواصله الاجتماعي بث الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ، مجموعة من الصور التي تجمع بينه وبين نجم العرض إيهاب فهمي مجسدا شخصية الموسيقار بليغ حمدي.


تستعد الفنانة مي عبد العزيز، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا مين" وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طرحت البوستر الرسمي إستعدادًا لطرحها عبر القناه الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".


تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز الأغاني الخاصة به عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فديو لها مع القطط عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.


نشرت الفنانة نجلاء بدر مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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تفاصيل تترات وأغاني مسلسل خيط حرير لـ مي عز الدين

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