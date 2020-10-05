مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، الموافق 5 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الزمالك امام سموحة في كأس مصر والدوري المصري





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأثنين، 5 أكتوبر 2020، على النحو التالي: