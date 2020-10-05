مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، الموافق 5 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الزمالك امام سموحة في كأس مصر والدوري المصري
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأثنين، 5 أكتوبر 2020، على النحو التالي:
موعد مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر:
الزمالك X سموحة - 8:00 مساء - ON Sport
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:
الجونة X المصري البورسعيدي - 5:30 مساءا - ON Sport
موعد مباراة الدوري اليونانى الممتاز:
باس لاميا 1964 X فولوس - 6:30 مساءا
مواعيد مباريات كأس Ooredoo القطرية:
الخريطيات X الأهلي القطرى - 4:45 عصرا
أم صلال X العربي - 7:00 مساء