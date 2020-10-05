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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
تقام اليوم الإثنين، الموافق 5 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الزمالك امام سموحة في كأس مصر والدوري المصري

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم،  الأثنين، 5 أكتوبر 2020، على النحو التالي:


موعد مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر:
 
الزمالك X سموحة - 8:00 مساء -  ON Sport

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:
 
الجونة X المصري البورسعيدي - 5:30 مساءا  - ON Sport

موعد مباراة الدوري اليونانى الممتاز:

باس لاميا 1964 X فولوس - 6:30  مساءا

مواعيد مباريات كأس Ooredoo القطرية:
 
الخريطيات X الأهلي القطرى - 4:45  عصرا                       

أم صلال X العربي -  7:00 مساء
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