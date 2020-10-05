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تعليم

وزير التعليم: سنرسل نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الامريكية عبر «الايميل»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:05 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كتب  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن  إعلان نتيجة الامتحان المصري EST  لطلاب الدبلومة الامريكية للالتحاق بالجامعات المصرية:


حيث قال وزير التربية والتعليم : سوف ترسل الوزارة بريدا الكترونيا لكل طالب إجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور) 


وأضاف وزير التربية والتعليم: على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة ، لتقديمها الى مكتب التنسيق او الجامعة المطلوب الالتحاق بها.


جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم المصرية ، نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الامريكية ،  (على غرار الامتحانات  الدولية SAT وACT) 


جاء ذلك لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الامريكية بعد تعليق امتحانات ال SAT في جمهورية مصر العربية.


ويعد امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.





وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT. 


ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 


وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بامتحان EST المقرر عقده لطلاب الدبلومة الأمريكية.


وتمثلت هذه التفاصيل في النقاط التالية : 
- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language 
الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Reading . 


- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110  دقيقة ويتألف من 42 سؤالا من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.

 
- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل للـ Level 2  فى اختبارات SAT II.


كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الامتحان المتمثلة فيما يلي :  


EST I:

MC - Multiple Choice Questions
DND - Drag and Drop
DD - Drop Down
FIB - Fill in the blanks
HS - HotSpot
SET1 - English with essay: ER = Extended Response

EST II:  MCQs - multiple choice questions

 
وقال وزير التربية والتعليم : بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة فى الدورة الأولى من الاختبارات.
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