وزير التعليم: سنرسل نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الامريكية عبر «الايميل»

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن إعلان نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الامريكية للالتحاق بالجامعات المصرية:





حيث قال وزير التربية والتعليم : سوف ترسل الوزارة بريدا الكترونيا لكل طالب إجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور)





وأضاف وزير التربية والتعليم: على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة ، لتقديمها الى مكتب التنسيق او الجامعة المطلوب الالتحاق بها.





جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم المصرية ، نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الامريكية ، (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT)





جاء ذلك لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الامريكية بعد تعليق امتحانات ال SAT في جمهورية مصر العربية.





ويعد امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.





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وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT.



ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.





