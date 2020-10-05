AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحان EST لطلاب الدبلومة الامريكية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
الدبلومة الامريكية
الدبلومة الامريكية
ياسمين بدوي

كشف  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST  لطلاب الدبلومة الامريكية للالتحاق بالجامعات المصرية:


حيث قال وزير التربية والتعليم  : سيتم اعلان نتيجة EST I يوم الاربعاء 7 أكتوبر 2020 ، بينما ستعلن نتيجة EST II  يوم الخميس 8 اكتوبر 2020


 وأكد وزير التربية والتعليم أنه من المقرر ان ترسل الوزارة بريدا الكترونيا لكل طالب إجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور) 


وأضاف وزير التربية والتعليم : على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة ، لتقديمها الى مكتب التنسيق او الجامعة المطلوب الالتحاق بها.


جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم المصرية ، نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الامريكية ،  (على غرار الامتحانات  الدولية SAT وACT)  ، وذلك لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الامريكية بعد تعليق امتحانات ال SAT في جمهورية مصر العربية.


ويعد امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.


وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT. 

ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 
Advertisements

موضوعات متعلقة

أزمة الدبلومة الامريكية في مصر تشتعل مجددا.. إلغاء مفاجئ لامتحان السات .. الكوليدج بورد: التسريب السبب ..الطلاب يستغيثون .. ووزير التعليم يخاطب الجهات المعنية

وزير التعليم يحسم الجدل في أزمة الدبلومة الأمريكية.. ويؤكد: التسريب سبب إلغاء الـSAT في مصر.. إعلان مواعيد امتحان ACT كحل بديل.. ومصر ترفض إدخال هؤلاء الطلاب للجامعات بالـ GPA فقط تحقيقا للعدالة

وزير التعليم: نسعى لإعداد نسخة مصرية من امتحان الـSAT لإنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية

لطلاب الدبلومة الأمريكية .. إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST يومي 28 و 29 سبتمبر

التعليم : غدا.. آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

آخر موعد للتسجيل في امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية .. ظهر اليوم

ترشيحاتنا

بالحجاب والاحتشام.. ابنة صفاء جلال تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 20

يوحي بالكعبة المشرفة.. مسجد بطراز تاريخي وعالمي في سوهاج.. شاهد

واقعة تنمر جديدة تهز السوشيال ميديا.. سحل عجوز على يد شاب في عز النهار| فيديو

يوقع على بياض.. فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب

أفضل وقت لقيام الليل.. متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وعدد ركعاته

أطباء يفجرون مفاجأة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاستعانة بطبق بيتزا إيطالية.. شاهد أغرب عرض زواج

تسيء للمسلمين.. احذر ألعاب ومقاطع منتشرة لتجنيد الأطفال وتدريبهم على سفك الدماء

تصوير فتاة منتقبة تسلم وافدا باكستانيا «رزم» من المال داخل سيارة يثير الجدل.. فيديو