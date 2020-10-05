تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحان EST لطلاب الدبلومة الامريكية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد إعلان نتيجة الامتحان المصري EST لطلاب الدبلومة الامريكية للالتحاق بالجامعات المصرية:





حيث قال وزير التربية والتعليم : سيتم اعلان نتيجة EST I يوم الاربعاء 7 أكتوبر 2020 ، بينما ستعلن نتيجة EST II يوم الخميس 8 اكتوبر 2020





وأكد وزير التربية والتعليم أنه من المقرر ان ترسل الوزارة بريدا الكترونيا لكل طالب إجتاز الامتحان للتعريف بالنتيجة (سكور)





وأضاف وزير التربية والتعليم : على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة ، لتقديمها الى مكتب التنسيق او الجامعة المطلوب الالتحاق بها.





جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم المصرية ، نجحت في تصميم وتنفيذ امتحان مصري إلكتروني لقياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الامريكية ، (على غرار الامتحانات الدولية SAT وACT) ، وذلك لمساعدة الطلاب الدارسين للمناهج الامريكية بعد تعليق امتحانات ال SAT في جمهورية مصر العربية.





ويعد امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.





وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT.





ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.