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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أسعار آيفون 12 الجديد.. سعر ومواصفات هاتف محمد صلاح

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


هناك حالة من الترقب والتأهب الشديد من عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون، لحين إطلاق آبل الأمريكية سلسلة آيفون 12 الجديدة رسميًا، والتى تسببت فى حالة من الجدل بعدما تأخر الكشف عن السلسلة لأول مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أن العديد من التسريبات أكدت ظهور هاتف iphone 12 بإصداراته خلال أيام معدودة.


طرحت منذ عدة أيام شركة آبل الأمريكية أحدث أنظمة تشغيلها ios 14، والذى جاء بعدة تحسينات عن النسخة السابقة، من أبرزها طريقة جديدة لعمل سكرين شوت screenshot بمجرد الضغط مرتين على ظهر الهاتف الخاص بك، إلا أن هذا التحديث غير متاح لكل أجهزة آيفون، بل للأجهزة المسموح لها بالتحديث فقط.


كشف تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستقوم بإصدار هواتفها للعام القادم 2021 ، Galaxy S21 مع القلم الذكى S Pen ، الذى يصدربالأساس  مع سلسلة هواتفها Note على أن تكون سلسلة  Galaxy Note 21 هى الأخيرة من نوعها مع الشركة. 


يمتلئ متجر التطبيقات بمئات التطبيقات والألعاب التى تصدر بشكل يومى، ويعتبر متجر تطبيقات جوجل Google Play متجر حيوى لمستخدمى هواتف أندرويد الذى يصل عددهم إلى مليارات المستخدمين، ويتنوع المتجر ما بين التطبيقات والألعاب التى نقوم بتحميلها يوميا وتثبيتها على هواتفنا. 


ظهر نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم، محمد صلاح، أمس، على صفحته الرسمية بموقع انستجرام، معلنا عن هاتف جديد لشركة أوبو الصينية، حيث من المعروف أن النجم العالمى هو سفير للعلامة التجارية لشركة أوبو في مصر والشرق الأوسط.  


كشفت تسريبات لأول مرة المواصفات شبه النهائية والأسعار المتوقعة  لسلسلة هواتف آيفون 12 القادمة، والمتوقع أن تعلن عنها شركة آبل خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعد التسريبات هي الأقرب لما ستكون عليه هواتف iPhone 12 آيفون. 


تتمتع ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 6 من الجيل السادس والتى أعلنت عنها آبل رسميا منذ أسابيع قليلة، بعدد من المميزات، وبحسب عدد كبير من مراجعى ومقيمى الأجهزة الذكية فإن ساعة آبل Apple Watch 6 هى أفضل ساعة ذكية تم إطلاقها هذا العام 2020 ، حيث تمكنها ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم من جعلها سلاحا في مواجهة فيروس كورونا. 

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