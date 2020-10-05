الأرصاد تحذر.. أمطار ورياح محملة بالأتربة اليوم على هذه المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري والصعيد.





واكد الخبراء ان اليوم الاثنين، يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس أيضا ، مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية معتدل ليلا يصاحبه أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة.





كما تشهد محافظات الصعيد طقسا حارا يصاحبه أمطار خفيفة على عدة مناطق يصاحبها رياح محملة بالأتربة.





من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن الأجواء إلى حد كبير بها حالة من الاستقرار، و درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة معتدلة على كل السواحل الشمالية للبلاد.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، أنه بالرغم من أن الجو شديد الحرارة على جنوب الصعيد، إلا أن هناك انخفاضا في معدلات درجات الحرارة عن الفترة السابقة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية، وبعد أن كانت تسجل 40 و41 درجة أصبحت تسجل 38 و37 درجة مئوية.

وأكد أنه في النصف الثاني من الأسبوع الجاري ستتعرض البلاد لمنخفض جوي، يعمل على حبس كميات الرطوبة القريبة من سطح الأرض، مما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة بين 33 و35 درجة على القاهرة.

ولفت إلى أننا في بداية فصل الخريف، ومن الممكن أن تشهد البلاد مجموعة من التقلبات المناخية الحادة والعنيفة خلال تلك الفترة والـ 3 أشهر القادمة، ومن المتوقع سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول.





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