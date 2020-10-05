حدث ليلا.. مصرع عروسين بعد 24 ساعة جواز.. مرتضى منصور يرد على قرار الاوليمبية.. فيديو مفبرك يفضح الحالة الصحية لـ ترامب

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس، أن أذربيجان فقدت 17 طائرة عسكرية و14 مروحية، إلى جانب نحو 370 مدرعة، منذ الإقتتال بين أرمينيا وأذربيجان في قرع باغ.



