حدث ليلا.. مصرع عروسين بعد 24 ساعة جواز.. مرتضى منصور يرد على قرار الاوليمبية.. فيديو مفبرك يفضح الحالة الصحية لـ ترامب

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
عقب قرار إيقافه.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار اللجنة الاوليمبية
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية لجميع الشعب المصري على دعمهم له بعد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية.
أثارت صور مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فضيحة كبرى بعد تبين وجود عدد من الأخطاء بها، حيث تم التقاطها داخل مركز والتر ريد الطبي وهو يكتب على ورقة في محاولة لإظهار أنه قادر على العمل حتى أثناء محاربة فيروس كورونا.
يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين بعد ٢٤ ساعة من زفافهما بالشرقية
لقي عروسان بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مصرعهما، بعد يوم من زفافهما وجاري تحرير محضر بالواقعة.
انتشر مقطع فيديو يرصد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرصد واقعة تنمر جديدة فى وسط النهار بالشارع.
عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، وهذه التسريبات خاصة بينه وبين فتاة تدعي "ريم"، وكشفت هذه التسريبات رسائل صوتية بين عبدالله الشريف والفتاة يحادثها ويحكي لها تفاصيل خاصة به.
اسعار الذهب اليوم الاثنين 5-10-2020 في مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 829 جنيها اليوم، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 814 الاثنين الماضي و816 أول أمس السبت.
ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس، أن أذربيجان فقدت 17 طائرة عسكرية و14 مروحية، إلى جانب نحو 370 مدرعة، منذ الإقتتال بين أرمينيا وأذربيجان في قرع باغ.
كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في مطار العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط رجل في العقد السادس من عمره تجرد من كافه مشاعر الانسانية في تعذيبه لوالدته المسنة صاحبة العقد الثامن من عمرها من خلال احتجازها عبر بوابه حديديه لأكثر من عام داخل منزلها بمسقط رأسهم بقرية كفرالشيخ سليم بمركز طنطا بسبب خلافات عائلية على الميراث.
أعلنت صحة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بين المعتمرين في أول أيام عودة مناسك العمرة.
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر إقامته بالمستشفى عقب خروجه لتحيه أنصاره، ليرسل لهم رسالة خلال زيارة سياسية قصيرة.