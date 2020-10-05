الصحف الإماراتية.. فضيحة جديدة للنظام القطري.. أنقرة تحاول عرقلة اتفاق ليبي.. ترامب يظهر خارج المستشفى بين أنصاره

الصحف الإماراتية:





*الرئيس السيسي يوجه بالإستعداد لموجة ثانية محتملة لكورونا

*تركيا تحاول عرقلة التوصل لإتفاق بشأن ليبيا

*فضيحة للنظام القطري





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، إلى جانب التركيز على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام.





ومن مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.





فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الأحد تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة جديدة.





وفيما يخص الشأن الليبي، تدخل مشاورات الحل الليبي الإثنين مرحلة الحسم الذي ينتظر أن يكون خلال أكتوبر الحالي، من خلال اجتماع افتراضي سيكون امتدادًا لمؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي. لكن مصادر سياسية أكدت أن النظام التركي وجماعة الإخوان يتجهان لوضع العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب إصرارهما على استمرار تدخل تركيا في غرب البلاد.





وحول موسم العمرة، بدأت أولى طلائع المعتمرين بعد منتصف الليلة قبل الماضية، في أداء مناسك العمرة في الحرم المكي.





وسياسيا، دعا رئيس الغرف التجارية السعودية، إلى مقاطعة المنتجات التركية، بعد تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دول مجلس التعاون الخليجي.





وفي الجزائر، قررت الجزائر السماح بعودة الدراسة في المدارس والجامعات اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري، بعدما جرى تعليقها منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا.





ودوليا، أظهر استطلاع للرأي لرويترز-إبسوس نُشرت نتائجه تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بأكبر فارق في السباق الرئاسي خلال شهر بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم الأمريكيين يرون أن ترامب كان بمقدوره تفادي انتشار الوباء لو تعامل معه بجدية أكبر.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، كشف تقرير لشبكة «فوكس نيوز» عن تعمد النظام القطري الكذب بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد خشية نقل مونديال 2022 إلى بلد آخر.





وعربيا، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المنطقة تمر بمرحلة ليس لها مثيل من حيث حجم التهديدات والتحديات، خاصة التدخلات الإقليمية من جانب إيران وتركيا اللتين تهددان الأمن القومي العربي. كما انتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب لها موقف حاد للغاية من القضية الفلسطينية. وقال «إذا جدد للرئيس ترامب سيستمر في موقفه»؛ مشيرًا إلى أن كل أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الإسرائيلي. كما أكد أن الجامعة العربية لن تخطئ في حق الفلسطينيين.





ومن مصر، دعت مصر إلى ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وداعميها من الأطراف الإقليمية في المنطقة؛ وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، سامح شكري، وزير الخارجية، من جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، تم خلاله التشاور بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.



