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مرأة

كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
بشرى
بشرى
هاجر هانئ
تحتفل الفنانة بشرى اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر، بعيد ميلادها،حيث أتمت عامها الـ 44، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطي حاجز الأربعين ولازالت تحافظ على جمالها.

وتتمتع الفنانة بشرى بذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال، وتحرص في أغلب الأحيان على اقتناء الملابس ذات التصميمات الغريبة وغير التقليدية وهو ما يجعلها محط أنظار الجميع.

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وتميل الفنانة بشري إلى اختيار الأزياء الكاجوال ونادرا ما تظهر بملابس كلاسيكية، كما تلفت بشري الأنظار في المهرجانات السينمائية بالفساتين الغريبة و الغير تقليدية في الكثير من الأحيان.

وتتميز بشري بأنها من النجمات التي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها، كما تتسم إطلالات بشري بأنها تجمع بين البساطة و الأناقة و تكشف عن قوامها الرشيق، وتحرص دائما على التجديد و التنويع و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء.

ولم تبالغ بشري في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات كغيرها من النجمات، بينما تقوم بتنسيق بعض القطع البسيطة و الغير مبالغ فيها التي تمنحها مظهرا جذابا و إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد بشري على تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تقوم باختيار الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها مما يكشف عن جمالها.

كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها
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