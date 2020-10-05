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حوادث

بحوزتهما 15 لفافة هيروين.. ضبط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بسوهاج

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
أنغام الجنايني
تمكن ضباط مديرية أمن سوهاج من ضبط سائق وعامل لاتجاره في المواد المخدرة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدراة المباحث الجنائية بسوهاج، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، مفاده تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من ضبط "احمد. ا. م"، 29 عامًا، سائق، مقيم دائرة مركز سوهاج، و"احمد. ص. م"، 45 عامًا، عامل، مقيم بدائرة القسم، وبحوزتهما 15لفافة لمادة الهيروين المخدر تزن 15 جراما، ومبلغ مالي 125 جنيهًا، و2 هاتف محمول.


وبمواجهة المتهمين أقرا بحوزتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهما من المتعاطين للمواد المخدرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان ضباط مديرية أمن سوهاج تمكنوا من ضبط عاملين لاتجارهما في المواد المخدرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدراة المباحث الجنائية بسوهاج، يُفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا، مفاده تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من ضبط "احمد. ب. ع"، 29 عامًا، عامل، و"ناصر. ا. ع"، 47 عامًا، عامل، مقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهم 71 قرص ترامادول مخدر، و3 أكياس لمادة الشابو يزنوا حوالي 5 جرام، ومبلغ مالي 935 جنيهًا، و2 هاتف محمول.


وبمواجهة المتهمان اقرا بحوزتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمولة من أجل الاتصال بعملائهما من المتعاطين للمواد المخدرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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