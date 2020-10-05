محمد جاد: تخصيص 113.5 مليون جنيه لدعم فئة الكبار بلا مأوى





وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك مساعدات لكبار السن بأشكال مختلفة، موضحا أن وزارة التضامن انتهت من تنفيذ برنامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى الموجودين فى 13 محافظة.





وتابع أن وزارة المالية تشارك فى إتاحة 113.5 مليون جنيه لدعم كبار السن بلا مأوى، متابعا أنه من أجل تحقيقه يجب أن يكون هناك تمويل وإدارة إلى جانب رفع كفاءة سبع مؤسسات لرعاية كبار السن.





وأكد أن المباردات تلك الأيام عديدة، كما أن هناك جهدا مبذولا من الدولة على أرض الواقع.





وأشار إلى أن كل فئة فى الدولة وخاصة الفئات التتى تحتاج الدعم توصل لها الحكومة الدعم بأشكال الدعم الذي يليق بها، ولأى مواطن.





أعلن الإعلامي محمد جاد، أنه تم البدء فى رؤية إهتمام الدولة بالفئات المهمشة وخاصة كبار السن على هيئة مساعدات مادية، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى غير المادية ومنها إستخدام وسائل النقل العام لكبار السن فوق الـ 70 عاما مجانا.